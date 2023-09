Rockstar Reinhold Bilgeri über seinen Vater, den Wehrmachtsdeserteur

„Papa“, sagt Reinhold Bilgeri, „wäre so stolz gewesen. Das Buch hätte ihn gefreut.“ Man tritt dem Sänger, Filmemacher und Autor nicht zu nahe, wenn man schreibt, dass Bilgeri in seinem Lochauer Wohnzimmer gelegentlich mit den Emotionen kämpft.



„Bei den Partisanen in Athen“,das Buch, über das Bilgeri spricht, ist wissenschaftliche Recherche, historische Chronik, Zeugnis beträchtlichen Mutes, eine Art Zeitkapsel, die erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird: Reinhold Bilgeris Vater Rudolf schrieb seine „Tagebuchblätter“ vor 75 Jahren in englischer Kriegsgefangenschaft, in einem ägyptischen Wüstenlager nahe der sogenannten Bitterseen. Sie bieten einen unverstellten Blick auf Besatzung und Partisanenkampf, Menschenhatz und Desertion, Kadavergehorsam und Tapferkeit unter Todesgefahr. „Bei den Partisanen in Athen“ versammelt Rudolf Bilgeris Gedichte, Berichte aus den Jahren 1944 bis 1946, Zeichnungen, Familienfotos und Bilder seines Soldatendiensts in Saloniki und Athen sowie der Kriegsgefangenschaft in Ägypten.



Reinhold Bilgeri steuerte ein kurzes Nachwort bei. In seiner Wohnung mit Blick auf den Bodensee erinnert er sich einen verregneten Augustnachmittag lang an seine Eltern. Vater Rudolf (1907-1992) war ein großer Schweigekünstler, Mutter Ilse, die ihren Ehemann um 20 Jahre überlebte und 2012 im Alter von 101 starb, von Gottesfurcht und anderen katholischen Tugenden erfüllt. Rein und hold, so habe sich Ilse ihren Sohn gewünscht, lacht Reinhold Bilgeri. Alle sechs Kinder der Bilgeris tragen den Zweitnamen Maria.

Das Schatzbuch

Wie ein „Schatz“ sei des Vaters Bericht innerhalb der Familie herumgereicht worden, erinnert sich der Sohn, ganz in Schwarz, die obligate Sonnenbrille im Gesicht, das hartnäckige Augenleiden. Reinhold Bilgeri, 73, kapert keine Sekunde lang die Leidensgeschichte seines Vaters, er macht aus Rudolf keinen Helden. Der Sohn versucht noch immer das Ausmaß jenes Unglücks zu verstehen, das sich entfaltete, als man Rudolf Mitte Juli 1943 aus seinem Leben als Hohenemser Hauptschullehrer riss und in den Kriegseinsatz schickte, Festungs-Nachrichten-Stab 23 in Saloniki, später in Athen als technischer Zeichner von Schaltplänen für Verteidigungsanlagen. Am 3. September 1944 desertierte Bilgeri in Athen, entledigte sich der „verhassten Uniform“ eines Gefreiten der Wehrmacht, lief zu den griechischen Partisanen über. „Heilige Stille, nur mein Herz schlägt hörbar, bis zum Hals hinauf“, ist über die Flucht in „Bei den Partisanen in Athen" zu lesen: „Jeder Nerv ist gespannt.“ Rudolf Bilgeri war sich der Gefahr bewusst. „Werden wir verfolgt und eingefangen, dann ist's aus mit dem Leben. Dass wir dann vors Kriegsgericht und kurzerhand auch an die Wand gestellt werden, ist uns klar.“



Rudolf Bilgeri war einer von 800 namentlich bekannten Deserteuren unter den 94.000 einberufenen Tiroler und Vorarlberger Soldaten. Eine quälend lange Zeit mussten jene, die unter Todesgefahr desertierten-auf Fahnenflucht stand die Hinrichtung, Zuchthausstrafen waren nur in minderschweren Fällen vorgesehen-auf Wiedergutmachung warten: 2009 beschloss das österreichische Parlament das „Aufhebungs-und Rehabilitationsgesetz“, 64 Jahre nach Kriegsende.