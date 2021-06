profil: Ein wenig dichterische Freiheit ist dennoch in Ihrem Film: „Othello“ wollte Padilla in Wahrheit wohl nie spielen, oder? Zem: Nein, „Othello“ ist eher ein Symbol für mich. Padilla versuchte sich nach seinem Ausstieg aus dem Zirkus als Schauspieler, und wir wissen, dass er Moses auf der Bühne darstellte. Er hatte allerdings große Mühe, Texte zu lernen, scheiterte daran total. 90 Prozent meiner Geschichte ist also wahr, der Rest erfunden. Padilla war etwa nie im Gefängnis, so viel ich weiß; aber von ihm ist leider wenig überliefert, man hat ihn weitgehend vergessen.