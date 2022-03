Russische Kunstschaffende: Opportunisten und Kosmopoliten

Von Stefan Grissemann und Manuel Brug

In der Hamburger Elbphilharmonie verkauft man neuerdings Programmhefte, in denen sich Sätze wie dieser finden: "Mit der russischen Invasion in die Ukraine war Vassily Sinaisky einer der ersten Musiker, der Position gegen den Angriffskrieg bezogen hat." Die Botschaft dieses sprachlich verunglückten kurzbiografischen Anhangs ist als Gesinnungsnachweis für "gute Russen" nun offenbar obligatorisch.

Auch mehr als vier Wochen nach Beginn des Krieges sollte sich der Westen nicht dazu hinreißen lassen, alles Russische zu verdammen. Natürlich: Wer sich allzu nahe und ohne Not mit Putin präsentierte, wie die naturalisierte Österreicherin Anna Netrebko, hat in der öffentlich subventionierten Kultur gegenwärtig nichts verloren. Bei Netrebko, von der sich inzwischen auch ihre Berliner Agentur, die zur Deutschen Grammophon/Universal gehörenden CSAM, sowie das Label selbst (vorerst) getrennt haben, kommt hinzu: Die narzisstische Künstlerin scheint lange nicht zu begreifen, wie viel Übel sie nach wie vor mit ihrem Instagram-Account anrichtet.

Neben einem schnell wieder gelöschten Victory-Bild mit dem geschassten Dirigenten Valery Gergiev stand da auch kurzfristig zu lesen, ihre westlichen Kritiker seien "human shit". Und während in Mariupol die Menschen verhungern, postet Netrebko aus ihrer Wiener Dachwohnung Demonstrationen ihrer Kochkünste. Der auf Krawall gebürstete Nikolaus Bachler lässt derweil wissen, der gefallene Star sei bei seinen Osterfestspielen in Salzburg immer willkommen. Frühestens 2025, da sagt sich so etwas gleich leichter. Am Mittwoch veröffentlichte Netrebko schließlich ein Statement über ihren Anwalt: „Ich verurteile den Krieg gegen die Ukraine ausdrücklich und meine Gedanken sind bei den Opfern dieses Krieges und ihren Familien." Und sie ist sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht: "Ich erkenne und bedauere, dass meine Handlungen oder Aussagen in der Vergangenheit zum Teil falsch interpretiert werden konnten."

In New York haben gegenwärtig die russische Sopranistin Aida Garifullina, 34, und ihr Landsmann, der Dirigent Tugan Sokhiev, 44, Engagements verloren. Garifullina ist mit 1,3 Millionen Fans die vermutlich populärste Klassikkünstlerin auf Instagram, wo sie ein luxusprunkendes Leben hinter Herzchenfiltern inszeniert. Wenn sie sich aber mit Blumensträußen im Bolschoi-Theater zeigt, während die Ukraine in Trümmern liegt, kommt das bei den Social-Media-Teams westlicher Opernhäuser nicht gut an. Und Sokhiev, eben von seinem Posten in Frankreich sowie als Musikchef des Bolschoi zurückgetreten, wird von den Amerikanern trotzdem in Sippenhaft genommen.

Regelrecht absurd mutet es an, wenn das Prager Nationaltheater die in der Ukraine spielende Tschaikowsky-Komödie "Die Pantöffelchen" absetzt, für die eine Novelle des Ukrainers Gogol die Vorlage war. Ein von dem russischen Dirigenten Wladimir Jurowski initiierter, von vielen Stars signierter Künstlerbrief fordert mehr Weitsicht ein. Kirill Petrenko, gebürtiger Russe und eingebürgerter Österreicher, unterzeichnete - und spendete 100.000 Euro für die Ukraine-Nothilfe. Demnächst wird er Tschaikowskys "Pique Dame" dirigieren.