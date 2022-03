brodnig: Geleugnete Tote

Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, wie widerwärtig die Desinformation über den Ukraine-Krieg ist. Sie erinnern sich vielleicht, dass in Mariupol am 9. März ein Krankenhaus inklusive Geburtsstation bombardiert wurde. Damals veröffentlichte die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) Fotos dieses schrecklichen Angriffs: Ein Bild zeigt eine Frau in gepunktetem Pyjama, sie hat Blut im Gesicht und geht eine Treppe hinunter. Diese Frau ist eine Beauty-Bloggerin - sie und ihr Kind überlebten die Bombardierung zum Glück. Ein zweites Bild zeigt eine Schwangere mit hellem Pulli, die auf einer Trage liegt. Sie hält die Hand auf ihrem Babybauch. Recherchen der Associated Press ergaben, dass diese Frau und ihr Kind nach dem Angriff starben.

Und wissen Sie, was Pro-Putin-Kanäle machen? Sie verbreiten das Gerücht, dieser Vorfall sei inszeniert, beide Fotos würden ein und dieselbe Frau zeigen (die zweite Frau, die gestorben ist, gäbe es also gar nicht). Die russische Botschaft in Großbritannien behauptete, die Beauty-Bloggerin "spielte die Rolle beider Frauen". Das ist eine russische Falschmeldung. Foto- und Videoaufnahmen zeigen deutlich, dass es sich um zwei verschiedene Frauen handelt. Sie tragen anderes Gewand, ihr Gesicht unterscheidet sich, wie auch Faktenchecks des ZDF und der Deutschen Presse Agentur belegen.