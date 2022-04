"Abteil Nr. 6" im Kino: Amour fou auf Schienen

Die Kriegsereignisse in der Ukraine haben "Abteil Nr. 6" nun rekontextualisiert: Einige Festivals haben den in Cannes mit einem Hauptpreis ausgezeichneten Film bereits aus ihren Programmen genommen, sagt Regisseur Juho Kuosmanen, 42, der diese finnisch-russisch-estnisch-deutsche Koproduktion nach einem Roman der Autorin Rosa Liksom geschrieben und inszeniert hat. In Deutschland erwog man kurzfristig sogar, den Kinostart zu canceln. Kuosmanen versteht das alles sogar, auch wenn es "klar betrachtet keinerlei Sinn ergibt".Aber "die Schrecken des Moments lassen uns derzeit eben nicht klar denken. Es gehört zu Putins Propaganda, dem Westen Russophobie zu unterstellen. Wir gehen ihm also auf den Leim, wenn wir nun tatsächlich alles Russische verbieten." Laut Kuosmanen hält sich sein Hauptdarsteller gegenwärtig in Russland auf, "klarerweise schockiert von den Ereignissen".Mehr will oder kann er dazu in Abwesenheit Borisovs nicht sagen, nur so viel: "Unsere russische Produzentin, Natalya Drozd, hat ihr Land verlassen, weil sie für sich keine Zukunft in Russland mehr sieht; sie hat sich vehement gegen den Krieg ausgesprochen."