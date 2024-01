Serienreif: Diese Serien dürfen Sie 2024 nicht verpassen!

Mittlerweile begeht man das neue Jahr ja eher etwas zurückhaltend, beinahe vorsichtig. Man freut sich, dass all die Krisen und politischen Skandale endlich einer vergangenen Jahreszahl angehören, mit der wachsenden Erfahrung musste man aber auch lernen, dass es selten besser wird. Neues Jahr, neues Glück? Wohl eher neues Jahr, alte Enttäuschungen. Der Klang von 2024 ist wahrscheinlich auch deshalb so demotivierend. Ein Superwahljahr, vom österreichischen Nationalrat bis in die USA – und das in einer Zeit, in der man sich sowieso auf nichts mehr verlassen kann.