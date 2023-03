Sieben Oscars für die Blockbuster-Persiflage „Everything Everywhere All at Once“

In dem ironischen Dank an das – nach dem letztjährigen physischen Übergriff des Schauspielers Will Smith – eigens eingerichtete Show-Krisenteam, den Moderator Jimmy Kimmel am Ende der 95. Oscar-Gala, gegen 4:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit treuherzig lächelnd in die Kamera sprach, schwang etwas fast Bedauerndes mit: so viele nette Menschen, so viele gute, mindestens sympathische Reden – und so wenig Kontroverse!

Tatsächlich war es leicht, sich mit den Ergebnissen des Abends sanft anzufreunden, vor allem, was den unumschränkten Sieger des Abends anging: Die zwischen angedeutetem sozialen Realismus und turbulenter Blockbuster-Parodie angesiedelte Science-Fiction-Comedy „Everything Everywhere All at Once“ (Regie: Daniel Kwan & Daniel Scheinert) verwandelte gleich sieben ihrer elf Oscar-Nominierungen in reale Trophäen; sie ging nicht nur als bester Film ins Ziel, sondern wurde auch für die beste Regie, den besten Schnitt und das beste Originaldrehbuch gewürdigt und zudem mit gleich drei Schauspiel-Oscars (für Hauptdarstellerin Michelle Yeoh sowie die supporting players Jamie Lee Curtis und Ke Huy Quan) bedacht.

Kwan und Scheinert, beide 35, die man in der Branche nur „The Daniels“ nennt, traten immer wieder auf die Bühne, um sich ihre Oscars abzuholen, und sie wirkten dabei charmant ungeschliffen und genuin euphorisch, wie ein unüblich menschenfreundliches Comedy-Duo. Ihr Schnittmeister, Paul Rogers, brachte seine innige Verbundenheit mit den Daniels auf den Punkt, indem er sie „kind, strange and sexy people“ nannte. Die Österreicherin Monika Willi, deren Montagearbeit in dem Dirigentinnendrama „Tár“ bedeutend kunstvoller geraten ist als Rogers’ desorientierender Musikvideoschnitt, blieb als Industrie-Außenseiterin unberücksichtigt. Aber so ist die Academy mit ihren fast 10.000 Stimmberechtigten eben: Sie zeichnet nicht immer die Besten aus (viele visionäre Werke wie Jordan Peeles „Nope“ wurden heuer nicht einmal ignoriert), das gute Populäre hat dort einen wesentlich besseren Stand als die Formvollendung.