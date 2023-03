Maria Pevchikh: „Sie versuchen, Nawalny mit jedem Mittel zu brechen“

Bei der Frage, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann, sehen russische Oppositionelle vor allem einen Weg: eine Revolution in ihrer Heimat. In seinem neuen Buch „Wie man einen Drachen tötet“ gibt der russische Ex-Oligarch Michail Chodorkowski eine knappe Anleitung zum Sturz Putins – und schlägt eine föderale parlamentarische Republik als Gegenmodell vor.

Maria Pevchikh, geboren 1987 in Selenograd, leitet die von Alexej Nawalny ins Leben gerufene Anti-Korruptions-Stiftung FBK – mittlerweile von Litauen aus. Pevchikh studierte Soziologie in Moskau und Politik an der London School of Economics, bevor sie 2011 zu Nawalnys Team stieß. International bekannt wurde sie nach der Vergiftung Nawalnys im Jahr 2020 und dem oscarnominierten Film „Nawalny“ von 2021. Es war Pevchikh, die Wasserflaschen aus dem Hotelzimmer Nawalnys in Sibirien sicherte. Später wurden darauf Spuren des Nervenkampfstoffes Nowitschok gefunden.

Ich will nicht spekulieren, ich bin keine Anhängerin von Verschwörungstheorien und möchte mich nicht über seinen Gesundheitszustand äußern. Ich sehe aber auch nicht, wie Putin die kommenden zehn Jahre überleben soll. Er ist ein russischer Mann und hat seine Lebenserwartung bereits um Jahre überschritten. Ich hoffe aber auch, dass er nicht einfach stirbt. Ich will ihn vor einem Gericht sehen, er soll den Preis für seine Taten zahlen. Alle, die gemordet und vergewaltigt haben, sollen verurteilt und eingesperrt werden. Es soll Gerechtigkeit geben, das haben auch die Menschen in Russland verdient. Wenn man mehr als 20 Jahre ohne die geringste Gerechtigkeit gelebt hat, dann braucht man das.

Sie nutzen unterschiedliche Foltermethoden. In die Zelle direkt gegenüber jener Nawalnys haben sie eine psychisch kranke Person gesteckt, die rund um die Uhr heult, knurrt und bellt. Nawalny kann kaum schlafen. Das liegt auch daran, dass das Licht in seiner Zelle besonders grell ist. Sie versuchen, ihn mit jedem denkbaren Mittel zu brechen. Dazu gehört auch der Versuch, ihn mit Krankheiten zu infizieren, indem sie kranke Gefangene in seine Zelle stecken. Das geschah ein paar Mal, schlussendlich wurde er sehr krank, wobei wir nicht wissen, ob er Corona hatte oder ein anderes Virus, denn Nawalny erhält keine medizinische Behandlung. Klar ist, dass sie Mitgefangene als biologische Waffen gegen Nawalny missbrauchen. Es steht nicht gut um seine Gesundheit, aber er hält sich überraschend gut. Nawalny hat seinen Kampfgeist nicht verloren. Er selbst würde sagen, dass es ihm gut geht, aber so ist er nun einmal: Er ist bekannt dafür, stets optimistisch zu bleiben. Er findet immer etwas, woran er festhalten kann, egal wie aussichtslos die Situation ist. profil: Nawalny sitzt wegen zweier Schuldsprüche ein, bald könnte ein dritter dazukommen, diesmal wegen Gründung einer „extremistischen Organisation“ – gemeint ist die Anti-Korruptions-Stiftung, für die auch Sie arbeiten. Es drohen noch einmal 35 Jahre Haft. Besteht Hoffnung, dass Nawalny je wieder freikommt?

Nicht gut. Er ist permanent in Einzelhaft in einer sogenannten Bestrafungszelle. Wer gegen bestimmte Auflagen des Gefängnisses verstößt, kommt da für zehn bis 14 Tage hin. Für Nawalny gelten andere Regeln. Er kommt aus dieser Zelle gar nicht mehr heraus, weil sie ihn immer wieder für absurde angebliche Regelverstöße abstrafen, etwa, weil er sein Hemd nicht richtig in die Hose gesteckt oder sein Gesicht nicht gewaschen haben soll. Es ist eine winzige Betonbox, zweieinhalb mal drei Meter groß, mit einem kleinen Fenster, einem Bett, das jeden Morgen um fünf hochgeklappt wird, einem Tisch und einem Sessel.

Als 2014 die Krim annektiert wurde, befand sich Nawalny unter Hausarrest. Das hat Putin dieses Mal nicht gereicht, er wollte ihn töten. Ich wünschte, der Westen hätte diese Zusammenhänge früher erkannt. Länder aus dem Westen haben lange gute Geschäfte mit Moskau gemacht, die Regierungen haben ihre Augen davor verschlossen, was in Russland geschieht. Sie dachten, die Menschenrechtsverletzungen seien interne Angelegenheiten Russlands. In der internationalen Arena galt Moskau als verlässlicher Partner. Es ist offensichtlich, dass diese Strategie falsch war. Wenn ein Regime seine eigenen Leute unterdrückt, wird das früher oder später über-schwappen. Es war klar, dass die Probleme der Menschen in Russland einmal zum Problem der ganzen Welt werden.

Der entscheidende Moment im Film „Nawalny“ ist, als er unter falschem Namen einen Mann aus dem Team der Attentäter anruft und ihm dieser alles erzählt – unter anderem, wie sie das Gift auf der Unterhose angebracht hatten. Während des Telefonats sitzen Sie neben Nawalny. Was waren Ihre ersten Gedanken?

Pevchikh

Ich konnte das am Anfang gar nicht verarbeiten. So etwas geschieht doch nicht im echten Leben! Das war ein undenkbarer Twist. In den ersten Minuten hat der Mann bestätigt, dass er in dem Spital in Tomsk war, in dem Nawalny nach der Notlandung lag. Er beschreibt im Detail, wie die Polizei ihm einen Sack mit Nawalnys Sachen gab mit der Anweisung, sie zu reinigen. Er zählt auf, was in dem Sack war: Jogginghose, Shirts, Socken und so weiter – alles, was Nawalny im Krankenhaus abgenommen wurde. In dem Moment erinnerte ich mich: Im Krankenhaus hatte ich mit eigenen Augen gesehen, wie dieser Sack gepackt wurde, wie die Ärzte ihn hinaustrugen, mit den Polizisten die Liste schrieben: „Schwarze Hosen. Weißes T-Shirt, etwas feucht …“. Und dann sitze ich neben Nawalny und höre, wie dieser Mann beschreibt, wie er den Sack bekommt, um dessen Inhalt chemisch zu reinigen. Es war der Höhepunkt unserer Karrieren, wenn nicht unseres Lebens. Ich bin froh, dass wir diesen Moment mit der Welt teilen können. Manchmal ist die Realität besser als jeder Film.

Sie zeigen in Ihren Videos auch immer wieder die absurde Seite des Regimes. Auch beim Beitrag über Putins Palast mit seinen riesigen, protzigen Zimmern nutzen Sie Humor als Waffe. Wer ist Putin in Ihren Augen?

Pevchikh

Er ist ein Mann aus dem KGB, der dort keine besonders beeindruckende Karriere hingelegt hat. Er mag Geld und teure Dinge. Ich studiere ihn seit Jahren und kann sagen: Er hat nichts Außergewöhnliches an sich. Er ist ein Glücksritter. Als er in den frühen 1990er-Jahren als Nachfolger Jelzins auserwählt wurde, geschah das eher zufällig. Jelzins Umfeld und die Oligarchen dachten, sie könnten Putin kontrollieren, weil er keine Persönlichkeit hat, kein Charisma. Es scheint fast, als müsse er eine miserable Kindheit in der Sowjetunion kompensieren. Er will die alten Zeiten zurück. Der Kollaps der Sowjetunion hat ihn traumatisiert wie viele andere Russen.