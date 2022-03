Cancel Culture gegen Krieg: In your face, Putin!

Das Thema ist Cancel Culture und es herrscht Konsens: Konsum wird entrussifiziert. Das Nein zu Banken, Gas und Kunst aus Russland kommt so selbstverständlich einher wie die europäische Reaktion auf Putins Angriffskrieg: Die Weigerung, einen hart erkämpften Frieden aufzugeben, der Ekel vor Blut, das Schaudern über das Rütteln an Landesgrenzen, das Nicht-wahrhaben-Wollen von Drohungen mit Atomwaffen – unkontrolliert, bitter und bestimmt.

Wer sagt es Putin?

Niemand will Krieg. Das sagt dem russischen Präsidenten die EU samt der Schweiz, die Russland vom Bankensystem Swift ausschließen und schwere Sanktionen verhängen; das sagen Kultureinrichtungen wie der Eurovision Song Contest, an dem selbst Australien teilnehmen darf, Russland aber dieses Jahr nicht. Oder die Metropolitan Opera in New York, die die Zusammenarbeit mit Pro-Putin-Kunstschaffenden beendete. Zuletzt stellte auch das Internationale Paralympische Komitee klar: Sportler:innen aus Russland und Belarus dürfen an den heute beginnenden Winter-Paralympics in Peking nicht teilnehmen.

Streamingdienste ziehen mit. Netflix setzt einem Medienbericht zufolge alle zukünftigen Projekte und Übernahmen in Russland aus. Gar Spotify scheint sich nach den Joe Rogan-Skandalen nun um Desinformation zu scheren. Das schwedische Unternehmen entfernt Anfang dieser Woche Inhalte der staatlichen Medien “RT” und “Sputnik” in der EU und den USA und schließt russische Büros.

Die Auswirkungen des Krieges sind für Russlands Kultureinrichtungen, Börsen und Diplomat:innen spürbar. Nur Putin scheint kein Gefühl dafür zu haben. Seine Taubheit kann nur Wahn bedeuten. Denn Russland ist international immens beschädigt, sagt etwa der Schweizer Slawistik-Professor Ulrich Schmid von der Universität St. Gallen. Seine Verbündeten verlassen ihn: In Frankreich lässt etwa die Rechtspopulistin Marine Le Pen ihre Wahlkampffolder wegen eines gemeinsamen Fotos mit Putin schreddern.