Krieg in der Ukraine: Streamen gegen Putin

Die Nachricht ist bewusst auch auf Russisch formuliert, denn Aktivistinnen wie die ukrainische Rapperin Alyona Alyona wollen damit insbesondere ihre Fans in Russland erreichen. Nun haben die Streaming-Riesen der Forderung aber eine Absage erteilt. Mit fadenscheinigem Grund: Keine politischen Botschaften sollen die digitalen Pop-Landschaften kontaminieren. Diese „No politics“-Devise ist seit jeher auch beim größten Trash-Pop-Fest der Welt, dem Eurovision Song Contest, Gesetz. Ob es auch heuer umsetzbar sein wird, ist fraglich. Der ukrainische ESC-Act, die Folk-Rap-Gruppe Kalush Orchestra, steht in diesen Tagen an der Front und kämpft; ihr Song „Stefania“ hat sich inzwischen zum Protestsong und zur Anti-Kriegs-Hymne entwickelt. Es wird ernst. Auch in der Popmusik.