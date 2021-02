Mira Lu Kovacs covert „Only Time“ von Enya

Die Wiener Musikern Mira Lu Kovacs – früher mit Schmieds Puls, heute mit 5K HD erfolgreich – hat jetzt in bester #bleibdaheim-Manier ein Lieblingslied aus Kindheitstagen gecovert. Um den Text von „Only Time“ habe sich Kovacs, wie sie auf Instagram schreibt, nie Gedanken gemacht, der Song sei auch so voller Magie. Jetzt, 20 Jahre nach Erscheinen des Klassikers, die Erleuchtung: „Who can say where the road goes / Where the day flows / Only time“, heißt es bei der irischen New-Age-Sängerin Enya.