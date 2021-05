„I'm so sick of 17 / Where's my fucking teenage dream?“, singt Olivia Rodrigo im Eröffnungsstück ihres Debütalbums und spiegelt so die teenage angst ihrer Generation. Der Song heißt folgerichtig „brutal“, man hört Gitarren, eine trotzig-wütende Stimme, die Aufbruchstimmung der vermeintlich verlorenen Corona-Generation zwischen Unsicherheit, falschen Erwartungshaltungen („If someone tells me one more time ‚Enjoy your youth', I'm gonna cry“) und dem Wunsch, nur zu verschwinden.

Bereits im Jänner dieses Jahres hat der ehemalige Disney-Serien-Star („High School Musical“) mit der Single „Driver's License“ den ersten Post-Covid-Welthit geschrieben. In dem sozialen Netzwerk TikTok, wo heute Popstars gemacht werden, ging die Break-Up-Ballade viral, es folgten die Streaming-Charts, Superstar Taylor Swift gratulierte. In dem Track singt die heute 18-jährige Kalifornierin über Liebeskummer in den US-amerikanischen Suburbs, es geht um den Ex und seine Neue („She's everything I'm insecure about“) und die große Frage, was aus den gemeinsamen Träumen wurde.