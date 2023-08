John Williams' zweites Violinkonzert, das Sie demnächst auch in Salzburg spielen werden, entstand für Sie. Was bedeutet es Ihnen?

Mutter

Die Uraufführung fand vor zwei Jahren hier in Tanglewood statt, mit John Williams am Pult. Im März 2022 folgte die europäische Erstaufführung in Wien mit den Philharmonikern unter der Leitung des Meisters. Auch in Amerika habe ich dieses Konzert immer wieder aufgeführt. Je intensiver und länger ich es auf der Bühne spiele, desto näher komme ich dem Herz dieser Musik. Und das Besondere des zweiten Konzerts ist ja, dass es auf einer Art Jazzimprovisation fußt, erst zwischen Harfe und Geige, dann gibt es diese improvisatorischen Inseln, die fantastischen Kadenzen. Je öfter ich es spiele, desto mehr Freiheiten lässt es mir. Es hat mich sehr berührt, denn Jazz ist die andere große Leidenschaft in meinem Leben.

Wie kam das?

Mutter

Ich bin mit klassischer Musik, aber eben auch mit Jazz aufgewachsen. Und dann hatte ich das Glück, einige Jahre lang mit einem der größten Jazzmusiker verheiratet gewesen zu sein-mit André Previn. Der Jazz zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und es war sogar André, der John Williams und mich in Kontakt gebracht hat-er meinte, John könnte doch eines seiner berühmten Filmmusikthemen für mich neu arrangieren. John war nicht sehr überzeugt, traute mir das nicht zu. André soll aber gesagt haben: Ach was, die kann alles! Da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Aber die Zusammenarbeit fand statt. Und John war während der einwöchigen Probe, die ich mit ihm hatte, positiv überrascht. So begann es. Mein Umgang mit diesem Idiom war offenbar die Keimzelle für dieses Violinkonzert.

Sie sind also unbedingt an der Weiterverbreitung dieser Komposition interessiert?

Mutter