„Subtract“ von Ed Sheeran: Minus mal Minus ist Plus

Nach den Alben „+“, „x“, „÷“ und „=“ folgt nun „Subtract“ (geschrieben kurz „-“) und lässt tief in das Gefühlschaos des Singer-Songwriters blicken. „Subtract“ ist kein Album, das der Musiker für Fans und schon gar nicht für Popkritiker („Bildet euch eure eigene Meinung“, ließ er seine Anhänger kürzlich wissen) geschrieben zu haben scheint – sondern allein für sich selbst. Denn in der Introspektive, dieser Therapiestunde mit Ed Sheeran, entwickeln die 14 neuen Songs eine bisher ungehörte Dringlichkeit; erzählen zwischen reduzierten Gitarren und eingestreuten Beats von Trauerarbeit („Life Goes On“), Verlustängsten („No Strings“), vom Durchhalten („Life Goes On“) und dem Gefühl, in einem Teufelskreis festzustecken („Sea Salt“).