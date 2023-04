ESC-Finale mit Jan Böhmermann und Olli Schulz: Labern für Europa

Und wer wird den Eurovision Song Contest gewinnen? Das ist heuer gar nicht wichtig. Immerhin hätte das vermeintlich unpolitische Ereignis diesmal in der Ukraine stattfinden sollen, kann sich also einer gewissen politischen Bedeutung gar nicht entziehen. Die Brückenbauer Schulz und Böhmermann schlagen sich jedenfalls pflichtbewusst auf die Seite von Österreich (Teya & Salena singen „Who the Hell Is Edgar“). Unsere Prognose: Vielleicht siegt heuer einfach Europa.