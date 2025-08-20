46-217753714
Leni Niedermayr, 66, ist Österreichs erste Taekwondo-Weltmeisterin

Die Tirolerin Leni Niedermayr ist Österreichs erste Taekwondo-Weltmeisterin. Begegnung mit einer sanftmütigen Kämpferin.
Wolfgang Paterno

Von Wolfgang Paterno

20.08.25

Sie ist die Weltmeisterin an der Wursttheke ebenso wie auf ihren Wegen durch Innsbruck, die Stadt, in der sie lebt. Anfang Dezember 2024 errang Len Niedermayr in Hongkong Österreichs ersten Weltmeistertitel im Taekwondo. Seitdem ist ihr Aufmerksamkeit sicher.

Die Sportdisziplin Taekwondo verbindet der interessierte Laie gefühlt und auch geografisch eher mit China, Korea, Indonesien, den Philippinen, Malaysia – traditionellen Kampfsportgroßnationen. Vor Niedermayrs Titel dürften wenige vermutet haben, dass auch Innsbruck ein Taek-wondo-Hotspot ist. Umso größer nun das Staunen.

Niedermayr ist 66 Jahre alt, eine athletische Frau mit hellen blauen Augen. Sie wuchs im niederländischen Groningen in einer Familie mit vielen Brüdern auf und arbeitete als Modevertreterin. Mit 31 blieb sie in Innsbruck hängen, der Liebe wegen. Kaum ein Wort Deutsch sprach sie damals. Tirolerisch versteht sie mittlerweile. „Griaß di“ kommt ihr noch immer schwer über die Lippen.

