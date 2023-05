Teufel, Tod und Tarantino: Cannes 2023, unmittelbar vor Festivalende

Zu den ersten Takten des aus „Reservoir Dogs“ (1992) wohlbekannten Songs „Little Green Bag“, den die George Baker Selection 1969 veröffentlichte, stapfte der Mann aus Knoxville, Tennessee, gutgelaunt und zu tosendem Applaus herein. Am gestrigen Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, am zehnten Tag der 76. Festivals in Cannes, enterte Quentin Jerome Tarantino, 60, die in den Keller des Marriott-Hotels gebaute Filmbühne des Théâtre Croisette, des Hauptspielorts der Cannes-Alternativprogramms Quinzaine des cinéastes. Tarantino war eingeladen, eine Masterclass zu geben; aber zunächst enthüllte er das Geheimnis, dass er einen seiner Lieblingsfilme mitgebracht hatte – eine verschrammte 35mm-Kopie von John Flynns brutalem Rachedrama „Rolling Thunder“ von 1977, das in deutscher Synchronfassung übrigens den exquisiten Titel „Der Mann mit der Strahlkralle“ trägt.

„Lasst uns dieses Kino in ein Grindhouse verwandeln“, rief Tarantino der johlenden Menge zu, und tatsächlich erhitzte die (auf einem Originaldrehbuch des „Taxi Driver“-Autors Paul Schrader basierende) Vergeltungsodyssee zweier Vietnamveteranen das sonst nobler Cinephilenkost vorbehaltene Kino beträchtlich. Tarantino betonte im Gespräch danach seine Zuneigung zu Filmen wie diesem („Look, I like violent movies“), vor allem zu den Werken des aus seiner Sicht viel zu wenig anerkannten Brian De Palma, erklärte aber auch, dass er es hasse, Tiere im Kino sterben zu sehen – sogar Insekten wolle er nicht zerquetscht sehen („I’m not paying to see real death in movies“). Er sei jedoch grundsätzlich gegen jede Art des „sozialen Kompromisses“ im Kino, also auch gegen politische Korrektheit gleich welcher Couleur. Wer damit nicht umgehen könne: „Well, too fuckin’ bad!“

Das Mikrofon liege ihm gerade so gut in der Hand, lachte Tarantino am Ende noch, dass er versucht sei, bereits die schärfsten Dialoge aus seinem gerade entstehenden – dem Vernehmen nach als sein Abschiedswerk geplanten – neuen Film „The Movie Critic“ zu rezitieren. Aber nein, das mache er jetzt nicht – „ihr alle werdet euch noch gedulden müssen“.