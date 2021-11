Flake von Rammstein: „Frauen müssten das doppelte Gehalt bekommen“

Das Wechselspiel aus Tabubruch und ungeteilter Aufmerksamkeit hat bei der 1994 in Berlin gegründeten, noch immer in Originalbesetzung existierenden Band Tradition. 2009 wurde das Studioalbum „Liebe ist für alle da“ in Deutschland indiziert. Später wurde die Indizierung wieder gerichtlich aufgehoben. International war der Erfolg indes reibungsloser: Der US-amerikanische Regisseur David Lynch untermalte seinen Film „Lost Highway“ bereits im Jahr 1997 mit Songs der Band; den prestigeträchtigen New Yorker Madison Square Garden verkaufte man 2010 in etwa 20 Minuten aus. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat das Phänomen Rammstein einmal so erklärt: „So wie Charlie Chaplin in ‚Der große Diktator‘ Hitler zwischen Gebrabbel nur ‚Apfelstrudel‘ und ‚Wiener Schnitzel‘ sagen lässt, so sabotiert Rammstein auf obszöne Weise die faschistische Utopie.“