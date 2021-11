Wolfgang Tillmans: „Für mich ist diese Vorstellung ein Graus“

Seit seinen Anfängen betrachtet Tillmans die Welt gleichermaßen als Forscher wie als Fotograf – mit unterschiedlichen Kunstschwerpunkten: 2002 dreht er ein Musikvideo zum Song „Home & Dry“ der Pet Shop Boys, in dem sich hauptsächlich Mäuse in der Londoner U-Bahn tummeln; seit 2016 produziert Tillmans nach jahrzehntelanger Pause auch wieder eigene Musik, im Vorjahr erschien der Track „Can’t Escape Into Space“. Das Wiener Museum moderner Kunst zeigt die erste große Tillmans-Schau in Österreich mit Werken aus vier Jahrzehnten, die Videoinstallation „Book For Architects“ und neue Musikvideos. Die für kommende Woche geplante Eröffnung wurde pandemiebedingt auf den 14. Dezember verschoben.