"The Northman" und "Luzifer" neu im Kino: Teufel auch!

Peter Brunners "Luzifer" hat andere Ziele und einen viel leiseren Tonfall, obwohl auch hier von teuflischer Verblendung und dem Rückfall in die Gewalt die Rede ist: Der österreichische Musiker und Filmemacher, der bei Michael Haneke studiert und bereits 2018 ein amerikanisches Psychodrama um den Schauspieler Caleb Landry Jones realisiert hat (derzeit bereitet Brunner eine weitere Arbeit in den USA vor), gehört zu den eigenwilligsten jüngeren Regiekräften des Landes. "Luzifer" kreist um einen kindlichen jungen Mann (Franz Rogowski in einem fast stummen Part), der mit seiner tiefgläubigen Mutter (der frappierenden Laiendarstellerin und Subkultur-Pastorin Susanne Jensen) eine Baracke irgendwo in den Alpen bewohnt. Der Einbruch von Kapital und Tourismus in die unheile, aber sich selbst genügende Welt dieses Paars führt zur Eskalation, in den religiösen Wahn. "Luzifer", gedreht unter schwierigen Bedingungen am Zillertaler Höllenstein, besticht visuell (an der Kamera: Peter Flinckenberg) ebenso wie durch seinen wilden Mix aus ökologischen, psychologischen und mythischen Motiven.