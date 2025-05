Kino

Goldene Ehren-Palme für Robert De Niro in Cannes: „Ich umarme das Leben“

Robert De Niro macht es wie immer: Er schaut mürrisch in die Welt, sagt wenig und lässt dabei abgrundtief blicken. Bericht von einer melancholischen Masterclass mit der New Yorker Schauspiellegende beim Filmfest in Cannes.