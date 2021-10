Toxische Ritterlichkeit: „The Last Duel“

Stellenweise meint man, in einen Monty-Python-Film geraten zu sein, so randvoll ist dieses Kinodrama mit „stilecht“, also „malerisch“ rekonstruierten Mittelalteransichten, mit Dialogen nach Art des Frühstücksfernsehens und Frisuren wie aus dem Scherzartikelnahversorger. Mit Vokuhila und Kinnbart sieht Matt Damon in „The Last Duel“ nicht wie der tapfere Kriegsheld aus, den er darstellen soll, eher wie ein gedrungener Drittliga-Fußballer oder der Rhythmusgitarrist einer Scorpions-Gedächtnisband. Sagenhaft daneben liegen die Schmink-Designer und Hair-Stylisten auch bei Ben Affleck, der hier als hedonistischer Privilegienritter und platinblonder Westentaschen-Bowie antritt, dessen süffisantes Grinsen vermutlich auch ein Bauchstich nicht vertreiben könnte. (In der Make-Up-Abteilung dieses Films allein arbeiteten 52 Menschen, vom „French Hair crowd coordinator“ bis zum „hair puncher“.) Affleck und Damon haben übrigens, gemeinsam mit der New Yorker Serien-Spezialistin Nicole Holofcener, auch das Drehbuch zu diesem Film geschrieben, alle drei haben ihn auch koproduziert.

Die unfreiwillige Heiterkeit, die von Anfang an die dramatischen Ereignisse dieses Films färbt, steht dessen Grundanliegen im Weg, geht es doch um versuchsweise Gewichtiges und sehr Gegenwärtiges: Im misogynen Frankreich des 14. Jahrhunderts wird eine junge Frau (die Britin Jodie Comer) in Abwesenheit ihres Mannes (Damon) von einem opportunistischen Höfling (ein seinen Teufelsumhang eitel schwingender Adam Driver) vergewaltigt, der ihr empfiehlt, im eigenen Interesse den Mantel des Schweigens über die Sache zu breiten; sie hält sich daran nicht und beschwört – #MeToo lässt herzlich grüßen – ein Gerichtsverfahren herauf, das zu einem blutigen Duell unter ehemals besten Freunden, zu einem öffentlichen Zweikampf auf Leben und Tod gerinnt.