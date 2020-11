Videopremiere: Little Rosies Kindergarten - "Dem grossen Inspirator"

Keine Sorge: "Dem grossen Inspirator", das neue Musikvideo der Wiener Jazz-Formation Little Rosies Kindergarten, wurde noch vor dem weichen und harten Corona-Lockdown gedreht. In sechs Minuten und 45 Sekunden bringen die 13 MusikerInnen zusammen, was in diesem Scheißjahr 2020 gut und wichtig ist: Jazz-Avantgarde, Klassik-Versatzstücke, Punkrock, Hochkultur und Dosenbier.