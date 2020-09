"Voices" von Max Richter: Dunkle Materie

Nun also „Voices“. Seine aktuelle Komposition – Richter betont nebenbei, dass er parallel stets an mehreren Projekten arbeite – basiert auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Neu sei die Idee nicht, sie begleite ihn schon gut zehn Jahren, erzählt er. Damals kamen die Foltermethoden der CIA in Guantanamo ans Licht der Weltöffentlichkeit. Für ihn war das eine Zäsur, sagt er heute: „Die Welt hatte eine falsche Richtung eingeschlagen.“ Richtig zufrieden war er mit diesen Kompositionen aber nie, so mutierten sie immer weiter. Dass die Stücke im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung aktueller denn je erscheinen, wundert ihn nicht; relevant sei die Menschenrechtserklärung ja leider immer. „Voices“ wollte er zuerst in der Tradition klassischer Protestsongs verorten, also durchaus wütende Musik produzieren – mit viel Noise, mathematischer Präzision und dem brutalen Modernismus der 1950er Jahre. Über die Jahre habe sich der Sound aber radikal verändert. „Denn die Lauten und Wütenden haben sich mit dem Aufkeimen eines neuen Populismus in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt“, meint er. Ein weiteres Zornstück wollte er diesem Trend nicht hinzufügen, lieber den Fokus der Komposition ändern – weg vom Problem hin zur Lösung. „Die Menschenrechtserklärung ist die Idee einer möglichen Zukunft“, sagt Richter nachdenklich.

Nur wenige Tage vor dem Corona-Lockdown, im Februar, hat er die neuen Tracks in London endlich eingespielt – mit einem so genannten Upside-Down-Orchester. Wenn die Welt schon Kopf stehe, müsste sich dieser Umstand auch in der Wahl der Instrumente spiegeln. Das Orchester besteht hier fast nur noch aus Bässen und Cellos: „Aus dunklen Klangmaterialien wollte ich erbauliche Stücke machen.“ Herausgekommen ist eine ergreifend schöne, fast filmische Meditation über die Grundwerte des Menschen – viel Pathos und Hoffnung inklusive.

In 70 verschiedenen Sprachen kann man die Erklärung auf „Voices“ hören. Richter hat seine Fans online aufgerufen, ihm Textpassagen einzusprechen – dazu verwendet er Interpretationen von Eleanor Roosevelt und der Schauspielerin KiKi Layne („If Beale Street Could Talk“). Die Texte dienen ihm als akustischer Rahmen, erklärt er. Die Musik fließe dann einfach durch. Er war überrascht, sagt er im profil-Gespräch noch, dass ihn so viele Einsendungen aus Ländern erreicht haben, in denen diese Prinzipien mit Füßen getreten werden, in denen es viel Mut brauche, für die Menschenrechte einzutreten.

Wird das Live-Spielen vor Publikum jemals wieder so sein, wie es einmal war? „Es ist ein unglaublicher Verlust“, sinniert Richter, „wenn Menschen nicht mehr zusammenkommen können, die gemeinsamen Erfahrungen fehlen. Allein der Gedanke, wieder auf einer Bühne zu stehen und spielen zu können, fühle sich wie der Sprung in eine andere Welt an. „Fast wie ein Märchen.“

Max Richter: „Voices“ (Deutsche Grammophon)