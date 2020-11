Welpe und Welle: Der neue Roman von Nick Hornby

4. Surf die Pop-Welle!



Hornby gilt als Pop-und Unterhaltungsliterat-siehe "About a Boy" (1998) und "Slam" (2008).In "Just Like You" erwähnt der Autor die Namen von Sandra Bullock, Lenny Kravitz, Michelle Obama, Donald Trump, Boris Johnson und Bill Clinton, er müht sich, mit angestaubtem Charme von Josephs Adoleszenz zu erzählen: Die Entdeckung des DJ-Namens "Massive Genius" für den Nebenerwerbsmusiker rückt Hornby gefühlt in die Nähe eines mittleren Elementarereignisses. Als Papierfiguren, die durch diesen Roman rascheln, gewinnen weder Joseph noch Lucy Kontur. Der popkulturelle Schwung? Verpufft. "Just Like You" wirkt wie eine zwanghaft auf Romanlänge gestreckte Kurzgeschichte. Dass Hornby Letztere erzählen kann, hat er in dem Band "Small Country" mit witziger, einnehmender Boulevardschriftstellerei gezeigt. In "Just Like You", einem Roman wie ein faul montiertes Drehbuch, flüchtet sich Hornby in plakative Oppositionen und wackelig gezimmerte Weisheiten. Er bohrt dünne Bretter mit viel gespielter Gravität.