Wien Museum: Glücklich die Stadt, die solch ein Stadtmuseum hat!

Haerdtl 1959 errichtete Gebäude so sanft wie kantig zu ummanteln. Über dem Haerdtl-Bau scheint der Neubau mit zwei zusätzlichen Geschossen zu schweben, die Aussichtsplattform bietet fantastische Perspektiven auf den angrenzenden Barockbau und bezieht die Umgebung in parkähnlicher Form großzügig mit ein. Gut möglich, dass sich der Karlsplatz bereits im kommenden Sommer zur italienischen Piazza mausert.

XXL-Format auch im Inneren des Hauses: „Poldi“, ein meterlanger Bartenwal aus Holz und Kupferblech, das Relikt eines Prater-Wirtshauses, schwebt neben anderen Großobjekten (Kutsche! Waldheim-Pferd!) in der neuen Halle. Das neue Wien Museum will die Menschen Wiens in den Mittelpunkt rücken: Die Dauerausstellung „Wien. Meine Geschichte“ erzählt 3000 Jahre Stadtgeschichte am Beispiel von 1700 Objekten, ausgestellt auf 3300 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Eine wunderbare, maßlose Liebeserklärung an die Stadt und deren Bewohner.