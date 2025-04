Die Bürgermeister-Partei mit selbst gewähltem Ewigkeitsanspruch erinnert stilsicher an das antike Griechenland. Der SPÖ-Slogan „Es geht um Wien“ ruft als fernes Echo den Endkampf um die Wurst in Homers „Odyssee“ wach. Es geht um etwas. Und sei’s die abgegriffene Kernbotschaft, dass es in Wahlkampfzeiten meist um vieles, eigentlich fast alles geht. Auf einem Sujet schreitet Bürgermeister Michael Ludwig, Lehrmeister der bisweilen sedierenden Politik, energetisch einen Arkadengang entlang. Ludwig im Sauseschritt. Kein Wunder, dass die Neos, seit November 2020 Koalitionspartner der SPÖ, das eigene Wirken auf den Werbebannern ebenfalls als Orgie des Positiven begreifen: „Ganz ehrlich“, verkünden die pinken Plakate. Das ist eine Aussage, die so abgeklopft, abgewogen, abgezirkelt klingt, dass sich niemand darüber aufregen kann. Ganz ehrlich: der Gipfel der Anbiederung.

Die Grünen wiederum schießen mit ihrer pötischen Pötik den Vogel ab. Mit „Ihr könnt ‚Klima‘ nicht mehr hören, wir die Vögel“ flüchtet die Partei in Polit-Surrealismus: Ein Vogel will auf Klima machen in dem grünen Walde. Fiderallala, fiderallala.