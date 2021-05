Wird die „Kulturnation“ Österreich dauerhafte Schäden davontragen?

Wenn Mitte dieser Woche also das Gros der österreichischen Kultureinrichtungen ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt, wird die fundamentale Krise, in der das Kunstgeschehen dieses Landes steckt, nicht einfach ad acta gelegt werden können. Denn von der viel zitierten „Normalität“, die man in der Branche verzweifelt herbeisehnt, kann die Rede nicht sein.