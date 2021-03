World Press Photo Contest 2021

Der Anzug von Nael al-Barghouthi bleibt in seinem Schlafzimmer in Kobar, in der Nähe von Ramallah, Palästina, am 17. August 2015 hängen. Al-Barghouthis Frau, Iman Nafi, bewahrt alle Kleider und Habseligkeiten ihres Mannes an ihrem Platz auf. Al-Barghouthi wurde 1978 nach einer anti-israelischen Kommandoaktion verhaftet. Er wurde 2011 freigelassen, heiratete Iman Nafi, wurde aber 2014 erneut verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat mehr als 40 Jahre im Gefängnis verbracht - der dienstälteste palästinensische Häftling in israelischen Gefängnissen.