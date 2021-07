Das Spiel mit dem Karriereende ist in der Popmusik ein ewiger Topos. Auch RAF Camora hat sich quasi am „Zenit“, so der Titel seines vermeintlichen Abschiedsalbums, von der Bühne verabschiedet. In den Jahren 2016 bis 2018 war Raphael Ragucci, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, der meistgestreamte deutschsprachige Künstler auf Spotify; 2019 hatte er genug vom Rampenlicht, wollte lieber als Produzent und als Businessmann (im Deutschrap ein wichtiges Asset) reüssieren. Keine Lust mehr auf das Musikgeschäft, auf falsche Freunde, auf komatöse Nächte.