Als Sebastian Haffner zwischen Oktober und November 1932, mit 24 Jahren, „Abschied“ schrieb, hieß er noch Raimund Pretzel. Er lebte in Berlin und war angehender Jurist mit einer Neigung zu Journalismus und Literatur. Nach der Emigration 1938 Richtung England veröffentlichte er aus Sorge um seine Angehörigen in Deutschland im Jahr darauf sein erstes Buch „Germany: Jekyll & Hyde“ unter dem Pseudonym Sebastian Haffner. „Germany: Jekyll & Hyde“ war ein frühes Erklärstück zum Nationalsozialismus, dem weitere Meilensteine der zeithistorischen Publizistik folgten: Der Weltbestseller „Anmerkungen zu Hitler“ (1978) widersprach Karl Kraus, dem zum Braunauer Despoten bekanntermaßen nichts mehr eingefallen war. Haffners „Geschichte eines Deutschen“ (postum 2000 publiziert) zeichnete nach, wie es zu Barbarei und Massenmord kommen konnte. Bücher, die uns bis heute betreffen.

Nun also „Abschied“, die vorgeblich heitere Liebesgeschichte um den verkrampften Raimund aus Rheinsberg, der seine lebenslustige Freundin 1931 in ihrer Studienstadt Paris besucht. „Abschied“ ist in atemlosem Takt erzählt, es sind die letzten Stunden, ehe Raimund in den Zug nach Deutschland steigt. Der Besuch im Chinarestaurant, ein Streifzug durch den Louvre, die Fahrt mit der Metro, zielloses Schweifen im Quartier Latin: „Weltstadt des Mittelalters, enge Straßen, Höfe wie Fahrstuhlschächte, glorreich verwitterte Fassaden der alten verwanzten Prunkhäuser, mitten dazwischen der Boulevard Saint-Michel mit seinen Lichtern, Cafés und Reklamen, und an den Stätten verschollener Triumphe und Grausamkeiten das Leben der Studenten. In den Straßen war immer, immer noch nach hundert Jahren ein Nachhauch vergangener Festlichkeiten, wie ein Parfum, in der Luft verspritzt.“

Bald der Abschied, la vie en rose mit Ablaufdatum: „Ich musste fort nach dem kalten Berlin, ich würde Urteile verfassen, Klavier spielen und auf Briefe warten, und hier in meinem Zimmer wohnte ein anderer, füllte die Luft mit Rauch, schlief, ärgerte sich, freute sich und sah aus dem Fenster die Seine und die Brücke und den weiten Platz dahinter und groß und tausendfältig schimmernd bei Tag und bei Nacht Notre-Dame.“ Eine letzte Feier des Augenblicks, ehe sich die Nacht über Europa senkt.

Oliver Pretzel, Haffners Sohn, der heute 86-jährig in London lebt, gab „Abschied“ glücklicherweise zur Publikation aus dem Nachlass seines Vaters frei. Ob wir, wurde Pretzel kürzlich gefragt, gerade Zeuge des Wiederaufstiegs des Faschismus in Europa würden: „Ja, und das macht mir große Sorgen.“ Und weiter: „Zu glauben, es wird schon alles gut gehen – das führt in den Abgrund.“