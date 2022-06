profil: Für den Feminismus hat das Netz, von #MeToo einmal abgesehen, eher wenig getan: Die Zahl der Femizide steigt, und man stellt kaum Bewegung in der Geschlechterungerechtigkeit fest.

Passmann: Man kann Analoges nicht im Digitalen lösen. Schuld an den Femiziden tragen ja nicht Online-Foren, sondern die Frauenmörder. Man darf nicht den Fehler machen, dem Feminismus die Überaufgabe anzuvertrauen, ein System zu ändern, und dann jede Methode, die einem nicht gefällt, als Beweis dafür zu benutzen, dass der Feminismus gescheitert sei. Es gibt Methoden, die auch unter Feministinnen vehement diskutiert werden, das weiß ich sehr genau, da ich selbst eine Methode verfolge, die gerade unter akademisch-intersektionalen Kolleginnen heftig kritisiert wird: Ich glaube an die popkulturelle Durchdringung, an eine Niederschwelligkeit des Feminismus, nur so wird er weithin vermittelbar. In der digitalen Welt werden keine Gesetze verändert, dafür kann man den Leuten dort alternative Ideen vorstellen, indem man etwa das Mittel des Humors wählt. Die strukturellen, eigentlichen Probleme wird aber nicht der Online-Feminismus bekämpfen, das werden Frauen tun, die mühsame Arbeit mit den Akten leisten. Die verkaufen nur keine Bücher und haben selten Twitter-Accounts. Es sollte unsere Aufgabe sein, diese Frauen in ihrer Arbeit unterstützen.

profil: Wir befinden uns in einer Phase, in der feministisches Bewusstsein geschaffen wird, neue Grenzen und Regeln gesetzt werden. Das führt zuerst einmal zu einer Intensivierung des Hasses, weil die Macht nach Jahrtausenden des Patriarchats nicht einfach so abgegeben wird.

Passmann: Man muss sich über die Methoden Gedanken machen, mit denen man das Patriarchat abschaffen will. Das klingt so nach Fackelzug durch die Innenstadt, dabei ist es ein sehr langsamer, im Grunde langweiliger Prozess an vielen Fronten. Es gibt den Hass der wütenden Männer, die anonym feministische Posts kommentieren. Er führt dazu, dass Frauen Angst kriegen, sich überhaupt zu äußern. Ich kann das verstehen, ich habe zwischendurch auch Angst um mich und meine Familie. Wenn man ergründen will, wie man die Räume verändern kann, muss man darüber sprechen, wie Eliten miteinander verhandeln. Die Verantwortung für einen Diskurs, gerade im Feminismus, wird auf ganz wenige, sehr populäre Schultern verteilt. Statt über die Sache selbst zu sprechen, etwa mit einer Wissenschafterin oder jemandem, der ein Sachbuch zum Thema geschrieben hat, gibt es eine unstillbare massenmediale Lust daran, wieder eine „freche“ Feministin so zu interviewen, dass sie am Ende sagt, natürlich müsse gegendert werden. Dann packt man „Natürlich muss gegendert werden!“ in die Überschrift, und dann kann man vier Tage lang dabei zusehen, wie all jene, die das nicht richtig finden, sich entrüsten. Das ist langfristig nicht produktiv. Damit werden wir nicht weiterkommen.

profil: Statt dessen hat die Etablierung einer neuen Gegenschmähung stattgefunden: In „Alte weiße Männer – ein Schlichtungsversuch“ umkreisen Sie den leidigen Begriff differenziert. Er ist sehr unscharf; niemand würde auf die Idee kommen, etwa Alexander Kluge oder Neil Young als „alte weiße Männer“ zu bezeichnen, weil der Begriff eben nicht so sehr Alter und Gesichtsfarbe meint als vielmehr Intoleranz, Chauvinismus, Elitendenken und Privilegienreiterei.

Passmann: Absolut. Vor allem der Begriff der Eliten ist hier entscheidend. Ich glaube, dass der „alte weiße Mann“ immer mit einer Machtdimension einhergeht. Niemand würde sagen, dass der 65-jährige Bauarbeiter, der mir hinterherpfeift, ein alter weißer Mann wäre. Denn es geht um Macht- und Kapitalanhäufung, der Arbeiter dagegen ist ein Systemverlierer. Es gibt alte weiße Männer nur in der Elite. Wenn ich mir Pressebilder von Treffen der Jungen Union anschaue, sehe ich da mehr alte weiße Männer als bei den Grünen, wo strickende Herren über 70 in der ersten Reihe sitzen.

profil: Der junge Feminismus erscheint dem Dogmatismus etwa Alice Schwarzers inzwischen fern. Pornografie, Sexarbeit und Kopftuch muss man nicht mehr rückhaltlos ablehnen, oder?

Passmann: Der Befund, Alice Schwarzer stehe für eine ganze Generation von Feministinnen, ist nicht richtig. Sie hat schon in den 1970er- und 1980er-Jahren eine andere Spielart vertreten als weite Teile der feministischen Basis. Schwarzers Feminismus war stets eher konservativ, während die Grünen und die linken Politikerinnen der Bonner Republik überhaupt keinen Wert darauf legten, als lieb zu gelten oder von den Männern gemocht zu werden. Natürlich üben junge Feministinnen heute oft scharfe Kritik an Schwarzer, aber es gibt große Verehrung und Solidarität mit anderen feministischen Figuren aus dem 20. Jahrhundert. Jung und alt finde ich auch hier eine eher uninteressante Kategorie.

profil: Sie sind zwischen Entertainment, Intervention und Politik aktiv. Verstehen Sie sich als Kämpferin, als soziale Aktivistin?

Passmann: Nein.

profil: Wieso nicht? Sie bewegen doch vieles.

Passmann: Was denn? Ich beeinflusse vielleicht, aber das ist für mich kein Aktivismus. Ich nehme dieses Wort sehr ernst, weil es wichtig ist, um Bottom-up-Bewegungen nach vorne zu bringen. Aktivistinnen wollen am Ende strukturell verändern.

profil: Das wollen Sie doch auch.

Passmann: Ja, aber meine Arbeit läuft nicht primär darauf hin. Ich habe politische Bildung und eine Meinung, die ich gerne äußere. Weil ich es richtig finde, mich für bestimmte Ideen einzusetzen. Aber ich bin Unterhalterin, die in der Öffentlichkeit bisweilen verwirrt, weil diese von der Idee überfordert ist, dass junge Frauen politisch gebildeter und interessierter sein können, als man sich das wünscht oder erwartet.

profil: Sie sind seit Langem Mitglied der SPD.

Passmann: Das stimmt.

profil: Wie geht es Ihnen damit? Sind Sie Scholz-Fan?

Passmann: Ha!

profil: Der ja seinerseits lange ein großer Schröder-Fan war. Auch eine inzwischen schwierige Position.

Passmann: Ich trat in die SPD ein, weil ich das Konzept der Sozialdemokratie fantastisch finde: die Idee der Solidarität, die antifaschistische Geschichte der Partei. Darüber hinaus habe ich ein großes Problem mit den verschiedenen Lagern und Klüngeln und den übermächtigen Männern aus Niedersachsen, damit, wie in der SPD Posten vergeben werden – und wie auch diese Partei leider undurchlässig ist gegen schnelle Veränderung. Hätte ich damals, als ich das Parteibuch annahm, gewusst, dass ich irgendwann in der Öffentlichkeit stehen werde und in jedem zweiten Interview erklären müsste, warum ich in der SPD bin, ich hätte vielleicht anders entschieden. Ich stehe mit schwammigem Gefühl hinter der SPD-Spitze. Zugleich stehe ich geschlossen hinter der Idee der Sozialdemokratie in all den Dingen, die sie erkämpft hat. An dieser Stelle liebe Grüße an 12 Euro Mindestlohn in Deutschland und Österreich.