Darf man die Sonnencreme vom Vorjahr weiterverwenden?

Die Tube ist noch fast voll, der Inhalt riecht angenehm und hat seine Konsistenz behalten: Man kann den Sonnenschutz vom vorigen Sommer also ruhig mit an den Strand nehmen – oder? Es sprach wenig gegen diese Praxis, bis französische Forscherinnen und Forscher einige Sonnencremes künstlich altern ließen, und sie dann auf ihre Tauglichkeit prüften. Was sie fanden, war wenig erfreulich: Der chemische Sonnenschutzfilter Oktocrylen hatte sich nach einem Jahr in der angebrochenen Tube in das toxisch wirkende Molekül Benzophenon verwandelt.

Krebserregend und hormonaktiv

„Benzophenon kann Sonnenallergien auslösen, aber viel schlimmer noch: Es steht im Verdacht, Leberkrebs und Lymphome (Lymphdrüsenkrebs, Anm.) auslösen zu können und außerdem hormonaktiv zu sein. Das kann bedeuten: Unfruchtbarkeit, Veränderungen an der Schilddrüse oder ein gesteigertes Brustkrebsrisiko“, warnt die bekannte deutsche Hausärztin Yael Adler in einem YouTube-Video.

Die Studie finden sie hier.