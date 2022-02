Was kann man Zuhause gegen Long Covid tun?

Nicht immer ist Covid-19 nach ein paar Wochen überstanden. Mehr als zehn Prozent der Patienten leiden auch Monate nach Beginn der Erkrankung noch unter Symptomen. Diese können von chronischer Erschöpfung über anhaltende Atemnot bis hin zu neurologischen Lähmungen und Depressionen reichen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Erfahrung der Medizinerinnen und Therapeuten im Reha-Zentrum Münster, wo im Frühling 2020 die ersten Patienten aus Ischgl landeten, zeigt: Wer vorher gesund war, keinen schweren Verlauf hatte und in kleinen Einheiten, aber kontinuierlich trainiert, hat gute Chancen, nach einigen Wochen wieder auf das gewohnte Leistungsniveau zu kommen. Auch schwerere Fälle bewältigen den Weg zurück in den Alltag in aller Regel. Allerdings dauert es bei ihnen länger. „Man braucht viel Geduld, aber die meisten Menschen erholen sich wieder vollständig", sagt der ärztliche Leiter Christian Brenneis.

Schritt für Schritt raus aus der Erschöpfung

Ein Platz in einer Covid-Ambulanz oder in einem Reha-Zentrum wäre zwar dafür ideal, aber die meisten Institutionen sind heillos überfüllt, die Wartelisten lang. Man kann jedoch auch Zuhause gute Fortschritte erzielen. „Kleine Häppchen" seien das Um und Auf, sagt Therapieleiter Andreas Mühlbacher. Bei manchen Betroffenen kann das darauf hinauslaufen, selbstständig zu duschen und sich dann wieder ins Bett zu legen. Andere schaffen womöglich die Treppe in den ersten Stock oder eine Runde ums Haus. Aber Achtung: Wenn man es nur unter großer Anstrengung zurück zur Haustür schafft, war die Belastung bereits zu hoch. Wichtig ist, nicht ins Schwitzen oder außer Atem zu kommen. „Die Kurve der Leistungssteigerung sollte möglichst flach verlaufen", erklärt der Lungenfacharzt Bernhard Puchner. Besonders sportliche oder junge Patienten würden sich oft überfordern, um anschließend in ein Leistungsloch zu fallen.