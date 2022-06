Was Sie bei Home-Workouts beachten sollten

HIIT nutzt sowohl den aeroben als auch den anaeroben Stoffwechsel, um Energie für das Training zu erzeugen. Das bedeutet, dass der Körper bei mäßiger Trainingsintensität Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate in Energie umwandelt. Während den hochintensiven Trainingsabschnitte wird eine Form von Glukose umgewandelt. In Abwesenheit von Sauerstoff beginnt sich Milchsäure in den Muskeln anzusammeln, was zu dem charakteristischen Brennen führt, das bei schweren Übungen auftritt und sich am nächsten Tag als Muskelkater bemerkbar macht. Eine regelmäßige Atmung versorgt die Muskeln wieder mit Sauerstoff. Sollten Sie ein Brennen in Ihren Gelenken oder Ligamenten spüren, ist das allerdings ein Anzeichen dafür, dass die Übung nicht korrekt ausgeführt wurde oder das Gewicht zu schwer war.

Kurz gesagt: HIIT erhöht die Herzfrequenz, was zu ähnlichen Ergebnissen wie bei anderen Ausdauersportarten wie Joggen führen kann. Es geht also darum, sich selbst aus seiner Komfortzone herauszuholen, so dass man, wenn auch in kürzeren Intervallen, immer noch hart trainiert.

Wer bei dem großen Angebot an Übungen den Überblick verliert und sich gerne an einen Plan hält, findet Trainingsprogramme, die jeden Tag eine andere Muskelgruppe in den Fokus stellen: Oberarme, Rücken, Beine, Bauch und Po – in gemixten Kombinationen. Dabei entscheiden Sie selbst, ob sie sich mit Cardio- oder Kraftübungen wohler fühlen.