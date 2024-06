Nach dem Anschlag: Der Kampf um Mannheim

Der Marktplatz von Mannheim ist weitgehend leer, nur in der Mitte sind ein paar Leute damit beschäftigt, einen Infostand des Vereins „Bürgerbewegung Pax Europa“ vorzubereiten, der gegen die „schleichende Islamisierung Europas“ kämpft und den Bau von Moscheen in Deutschland verhindern will. Es ist Freitag, der 31. Mai, mittags kurz vor halb eins. Ein Livestream zeigt die „Pax Europa“-Mitarbeiter in ihren hellblauen Jacken, die sich mit Infomaterial zu schaffen machen. Plötzlich Schreie. Die bis dahin ruhig geführte Handkamera wird hektisch bewegt. Ein Mann mit ungestutztem Vollbart und in Adidas-Trainingshose stürzt mit einem Jagdmesser in der rechten Hand auf die „Pax Europa“-Leute zu. Ein weiteres Video fängt die Szene aus einer anderen Perspektive ein. Polizisten umringen den Attentäter, schreien „Messer weg“. Im Chaos überwältigt einer der Einsatzkräfte, Rouven L., anstelle des Attentäters versehentlich einen „Pax Europa“-Mitarbeiter, was dem Attentäter die Gelegenheit verschafft, auf den Polizisten einzustechen. Schließlich gibt ein Beamter einen Schuss ab, der Attentäter fällt getroffen zu Boden.

Zu spät. Der Polizist Rouven L., 29, stirbt zwei Tage später an den Folgen der Messerstiche. Sechs „Pax Europa“-Mitarbeiter, darunter der bekannte Aktivist Michael Stürzenberger, sind verletzt. Der Attentäter liegt im Krankenhaus, er wird überleben. Es handelt sich um Sulaiman A., 25 Jahre alt, eingewandert im Jahr 2013 aus Afghanistan. Nach einem abgelehnten Asylantrag erhielt er 2023 eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, weil er mit einer Frau in Deutschland ein Kind gezeugt hatte, das die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und für das Sulaiman A. das Sorgerecht hat.

Das Messerattentat von Mannheim ist nicht der erste Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund in Deutschland und auch nicht der opferreichste. Doch der Schock und die Empörung sind enorm. Die verstörenden Videos der Tat verstärken die Emotionen in der Bevölkerung und verleihen dem Attentat zusätzliches politisches Gewicht.

Eine Debatte über Islamismus, Migration und Abschiebungen ist entbrannt, aber sie verläuft anders als bisher. Islamkritiker erfahren plötzlich mehr Aufmerksamkeit und weniger Ablehnung; Was als rassistisch galt – oder: abgetan wurde? –, hat nun bessere Chancen, ernsthaft diskutiert zu werden. Tabus werden gebrochen. Bestes Beispiel: Die SPD will Abschiebungen nach Afghanistan zulassen. Konkret berichtete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am Dienstag, vier Tage nach dem Attentat von Mannheim, über eine Beschlussvorlage für die Innenministerkonferenz mit dem Titel: „Rückführung von Personen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen – auch nach Afghanistan und Syrien“. Vorgelegt vom Hamburger Innensenator Andy Grote, SPD, gutgeheißen von Kanzler Olaf Scholz. Auch die CDU hat sich weit vom „Wir schaffen das!“-Kurs ihrer vormaligen Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel entfernt.

Ist das ein erstes Anzeichen von Anlassgesetzgebung? Schock, Panik und einer politischen Sturmwarnung von rechts geschuldet? Oder ein verschämtes Bekenntnis, bisher tatsächlich bei einigen der wichtigsten Themen der vergangenen Jahre – Migration, Islamismus, Terror – versagt zu haben? Wenige Tage vor der Wahl zum Europäischen Parlament an diesem Sonntag dominiert das Attentat von Mannheim die Debatte.

Der Vorwurf lautet, Regierungen und auch die Öffentlichkeit reagierten gleichgültig, wenn es um islamistisch motivierte Straftaten ginge. „Aber zu Mannheim schweigen sie alle, die sonst die Gefahr zu erkennen meinen und warnen und Widerstand leisten und die Demokratie schützen wollen“, schreibt ein Kommentator der „Bild“-Zeitung und vergleicht die Massendemonstrationen „gegen rechts“ mit den Reaktionen auf den radikalen politischen Islam. „Wo ist die Demo gegen Islamismus?“, fragt „Bild“.