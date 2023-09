Abtreibungsgesetze in den USA: Verbieten schien so leicht

Als der Oberste Gerichtshof der USA am 24. Juni 2022 das Recht auf Abtreibung aufhob, warf er die Frauenrechte mit diesem Urteil um fünf Jahrzehnte zurück. So lange hatte der Richtspruch im Fall „Roe gegen Wade“ gegolten, und jede Frau in den Vereinigten Staaten hatte das verfassungsgemäß garantierte Recht gehabt, ihre Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Die Abtreibungsgegner jubelten. Ab sofort hatten die Gesetzgeber in den einzelnen Bundesstaaten die Möglichkeit, Abtreibungen gänzlich zu verbieten.

Zunächst passierte genau das. 15 Bundesstaaten setzten Verbote in Kraft, die Abtreibungen unter fast allen Umständen unter Strafe stellen, zwei weitere beschränkten die Frist, innerhalb der ein Schwangerschaftsabbruch legal ist, auf sechs Wochen nach Schwangerschaftsbeginn. Wenig überraschend handelte es sich bei diesen Bundesstaaten um „Red States“, also um solche, in denen unangefochten die konservativen Republikaner regieren.

Doch der vermeintliche Siegeslauf der „Pro-Life“-Bewegung, wie sich die Abtreibungsgegnerinnen und -gegner nennen, geriet rasch ins Stocken. Und zwar erstaunlicherweise auch in manchen „Red States“: in Kentucky etwa, wo seit dem Jahr 2000 der jeweilige Präsidentschaftskandidat der Republikaner siegte und bei der Wahl 2020 Donald Trump stattliche 62 Prozent erzielte. Die Wählerschaft von Kentucky stimmte in einem Referendum darüber ab, ob in der Verfassung des Bundesstaates festgehalten werden solle, dass es kein Recht auf Abtreibung gebe. Nein, votierte die Mehrheit.

Weitere Niederlagen setzte es für Abtreibungsgegner in den ebenfalls republikanisch regierten Bundesstaaten Kansas und Montana.

Der Furor der radikalen Aktivisten und Politiker, die Schwangerschaftsabbrüche unter allen Umständen – also sogar im Fall von Vergewaltigung oder Inzest – verbieten wollen, hat der „Pro-Life“-Bewegung insgesamt einen üblen Ruf eingebracht. Ein solches Totalverbot ist in der Bevölkerung gänzlich unpopulär. In einer landesweiten Umfrage des Instituts Gallup sprechen sich nur noch 13 Prozent dafür aus, noch vor drei Jahren waren es 21 Prozent. Hingegen wollen 69 Prozent ein Recht auf Abtreibung in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten.

Jahrzehntelang war der Ruf nach einem Ende des liberalen Abtreibungsrechts ein Wahlschlager der rechten Republikaner. Jetzt, wo Abtreibungen im halben Land nur noch schwer oder gar nicht möglich sind, stehen die republikanischen Präsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten betreten da und wissen nicht recht, welche Position sie einnehmen sollen. Versprechen, dass sie sich für weitere Verbote einsetzen, obwohl die Mehrheit dagegen ist?