Angela Merkel, oder…

Schließlich, im Juni 2017, der Paukenschlag. Merkel beschließt, den Abgeordneten im Bundestag die „Gewissensentscheidung“ vorlegen zu lassen, und das im Wissen, dass ein solches Votum zugunsten der Ehe für alle ausgehen werde – und damit gegen Merkels eigene Überzeugung. Genau so kommt es.

Unmittelbar nach der Abstimmung gibt Merkel vor den Medien eine Erklärung ab. Was sie damals, 2013, gesagt habe, sei „eine auch für mich nicht befriedigende Antwort“ gewesen. Sie habe sich seither „sehr, sehr viel mit der Frage des Kindeswohls beschäftigt“ und sei zu dem Schluss gekommen, dass die Adoption auch durch homosexuelle Paare möglich sein solle. Doch die Ehe sei für Merkel eine Verbindung „von Mann und Frau“, und deshalb habe sie selbst mit Nein gestimmt.

Selten kann man miterleben, wie eine Spitzenpolitikerin so sehr mit dem eigenen Gewissen ringt. Am Ende verteidigt Merkel zwar ihre individuelle Überzeugung, doch sie will sie nicht mehr zur Leitlinie ihrer Partei oder gar der Bundesrepublik machen. Sie hat wohl erkannt, dass sie in dieser Frage auf der falschen Seite steht, auch wenn sie das nicht so formulieren würde. Merkel tritt zur Seite und lässt der Geschichte ihren Lauf.

Aus dieser Episode kann man viel lernen. In einer Zeit, in der Rechthaberei Plattformen wie Twitter als Treibstoff dient, ist das Relativieren, das Hinterfragen oder gar Hintanstellen der eigenen Meinung selten geworden wie das Spitzmaulnashorn. Die Tatsache, dass jede Äußerung im Netz archiviert bleibt, trägt dazu bei, dass Leute unwiderruflich punziert werden. Es ist aber nicht jeder homophob, der einmal der Meinung war, Homosexuelle sollten kein Kind adoptieren dürfen. Manche haben ihre Meinung geändert. Merkel 2013 versus Merkel 2017 ist das beste öffentliche Beispiel. Schließlich hat die Skeptikerin die Ehe für alle ermöglicht, obwohl sie dagegen stimmte.

Leadership kann bedeuten, der gegenteiligen Meinung den Vortritt zu lassen. Dieser Satz steht garantiert in keinem Ratgeber für Führungskräfte. Sollte aber.