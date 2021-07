Fazit: Manches, was Orbán vorschlägt, ist längst Realität, seine Erwartungen, wie sehr er die EU verändern kann, sind jedoch illusionär. Aber wer im Kreis des EU-Rats mit seinen Wünschen kein Gehör findet, kann gern Inserate schalten.

Die Tageszeitung „Die Presse“ hat Orbáns Inserat ebenso veröffentlicht wie andere Zeitungen in Europa. Viele haben die Publikation abgelehnt. Ich halte das Vorgehen der – in der Europa-Berichterstattung untadeligen – „Presse“ für richtig. Orbán hat das Recht, seine – gelinde gesagt krausen – Ideen zu verbreiten. Die EU sollte ihrerseits Inserate in ungarischen Medien schalten, um ihren Standpunkt in der Frage von Rechtsstaatlichkeit, Geschlechtergerechtigkeit und so weiter darzulegen. Würden ungarische Medien dies ablehnen, könnten sie dies nicht mit dem Hinweis tun, dass ungarische Regierungsinserate im Ausland abgelehnt werden.

Im Übrigen fand ich die Lektüre von Orbáns Inserat ausgesprochen unterhaltsam.