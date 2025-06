Angriff auf Iran: Der richtige Feind, der falsche Krieg

Warum deklariert Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der diesen Krieg seit Jahren plante, diese Absicht nicht? Weil er weiß, dass der Begriff „Regime Change“ (Sturz des Regimes) vor allem in den USA toxisch ist. Die desaströsen Interventionen in Afghanistan (2001) im Irak (2003) und in Libyen (2011) haben nicht zuletzt Donald Trump dazu bewogen, im Wahlkampf zu versprechen, dass er sein Land aus allen Kriegen herausführen und keinen neuen beginnen werde.

Während also das erklärte Kriegsziel – die komplette Ausschaltung des Atomprogramms – nicht ohne die USA erreicht werden kann, tut sich ein zweites, nicht offizielles Kriegsziel auf: der Sturz des Mullah-Regimes. Die Bombardements richten sich zusehends auf Ziele, die nicht mit dem Atomprogramm in Verbindung stehen, wie etwa Öl- und Gasdepots oder das Gebäude des staatlichen Rundfunks. „So brechen Diktaturen zusammen“, twitterte Israels Verteidigungsminister Israel Katz in freudiger Erwartung.

Was soll man von diesem Krieg halten, den Israel am 13. Juni mit einem Überraschungsangriff auf den Iran begonnen hat?

Jetzt ist er im Begriff, in den potenziell verhängnisvollsten Konflikt im Nahen Osten zu schlittern; und das, ohne darauf vorbereitet zu sein.

Möchte man den Iran mit seinen 90 Millionen Menschen zur Demokratie bomben, weil das bereits in Bagdad so großartig gelaufen ist? Ohne Plan, wer die neue Staatsgewalt bilden soll, und mit dem Risiko, dass islamistische Terrorgruppen die Macht an sich reißen? Diese Vorstellung lässt ideologisch so konträren Leuten wie Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und dem langjährigen Trump-Anhänger und Talkshow-Moderator Tucker Carlson gleichermaßen die Haare zu Berge stehen. Beide warnen eindringlich.

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hingegen zieht es vor, die unüberhörbaren Andeutungen bezüglich eines Sturzes des Regimes zu ignorieren und bloß auf die Zerstörung des Atomprogramms zu fokussieren. So erklärt sich sein Lob für Israel, das mit dem Angriff „für uns alle die Drecksarbeit“ mache.

Werden also die USA aktiv in den Krieg eintreten? Liefern sie die benötigte Super-Bombe? Weiß Trump, worauf er sich da einlässt? Will auch er einen Sturz des Regimes? Kriege, die unter so unklaren Voraussetzungen beginnen, bergen weitaus größere Risiken als solche, die einem Plan folgen. Und selbst die entwickeln sich oft ganz anders als gedacht.

Wie sähe also ein wünschenswertes Szenario aus? Am besten wäre es wohl, Ajatollah Ali Khamenei, Oberster Führer des Iran, würde im Abtausch für ein rasches Kriegsende das zuletzt angebotene Abkommen zur Beendigung der iranischen Urananreicherung (die ins Ausland verlagert würde) akzeptieren. Wie wahrscheinlich ist das? Und würde Netanjahu das überhaupt akzeptieren?

Schauerliche Szenarien dräuen hingegen mehrere am Horizont.