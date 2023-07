Antimarxismus-Check: Die ÖVP als Canceler-Partei

Die Ablehnung des Marxismus hat viele intellektuelle, literarische und politische Großtaten hervorgebracht. Der österreichische Philosoph Sir Karl Popper geißelt in „Falsche Propheten: Hegel, Marx und die Folgen“, dem zweiten Band seines Werks „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, Karl Marx„ Thesen als Weg in totalitäres Denken.

Großbritanniens Premierminister Winston Churchill verdanken wir diesen Satz: „Sozialismus ist die Philosophie des Versagens, das Glaubensbekenntnis der Ignoranz und das Evangelium des Neids.“

Und der legendäre deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher wurde als junger Jurist in der DDR von einer Beamtin des Justizministeriums gefragt, was er lese. „Beispielsweise Marx und Lenin“, sagte Genscher. Sie schloss die Frage an, weshalb er nicht in die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) eintrete, wo er doch so viel über den Marxismus-Leninismus wisse. Genschers überlieferte Antwort: „Eben weil ich so viel darüber weiß.“

Drei Liberale, drei Antimarxisten.