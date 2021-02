Christian Rainer: Angriff als Verteidigung

Disclaimer: Als ich am Freitagnachmittag die ersten Zeilen dieses Textes schrieb, rief mich ein Regierungsmitglied an. (WhatsApp und SMS sind als Kommunikationsmittel derzeit ja eher verpönt.) Auf meine Frage, ob man in der Volkspartei der Meinung sei, dass die Stimmung im Lande kippe und sich mehr und mehr gegen Kanzler und Konsorten richte, antwortete jener Politiker: Er (generisches Maskulinum) finde, angesichts von Corona seien all die Troubles rund um Hausdurchsuchungen bei Ministern, Ermittlungen gegen Verfassungsrichter, Suspendierungen von Spitzenbeamten, Leaks an Journalisten doch von vernachlässigbarer Dimension.

Mein Plan war und ist es allerdings noch immer, genau darüber hier zu räsonieren. Vernachlässigbare Dimension? Ich denke nicht. Corona wird gehen, der Umgang der Mächtigen mit der ihnen verliehenen Macht wird bleiben.

Worum geht es? Das ist deshalb so schwer zu erklären, weil wir mit mehreren – dem Anschein nach bestenfalls lose zusammenhängenden – Sachverhalten konfrontiert sind. Die wahre Natur dieses Zusammenhangs zu verschleiern, ist freilich beabsichtigt.

Auf der einen Seite steht die Volkspartei. Sie ist unter Druck geraten. Die Justiz ordnet eine Hausdurchsuchung beim türkisen Finanzminister an. Pech auch: In einer ganz anderen Causa werden kurz darauf Ermittlungen gegen einen ehemaligen VP-Vizekanzler, Justizminister und amtierenden Verfassungsrichter eingeleitet. Weil das eben so kompliziert ist, erklärt die zur Verteidigung ausrückende VP-Justizsprecherin irrtümlich, dieselbe (böse) Behörde sei für diese Amtshandlungen zuständig. Tatsächlich ist in einem Fall die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft befasst, im anderen die Staatsanwaltschaft Wien.

Damit es für die Öffentlichkeit noch komplizierter wird, damit man den Geschehnissen in der Folge einen eigenen Spin geben kann, verfolgt die Volkspartei auch noch eine kommunikative Doppelstrategie: Während Kanzler und Klubobmann die Justiz angreifen, lobt der Finanzminister die WKStA und verspricht volle Kooperation. (Und damit es noch schwieriger wird, ist die zuständige Justizministerin in Babypause und wird vom in der Materie überforderten Vizekanzler vertreten.) Über diese Geschehnisse berichten die Medien – oft das profil – breit, zeitnah, bisweilen sogar, bevor die Betroffenen davon erfahren.