Christian Rainer: Corona macht Kasse

Wir gewinnen zunehmend den Eindruck, dass sich die Bundesregierung nur mehr irgendwie ins nächste Jahr und via Impfung zurück in die politische Normalität retten will. Wenn etwa Sebastian Kurz in der vergangenen Woche zum x-ten Mal die normale Normalität auf den kommenden Sommer datiert, dann müssen wir das als Verzweiflungsschrei werten. Motto: Obwohl ich alles besser weiß, weiß ich es ja auch nicht besser. Bei seinem weniger umstrittenen Widerpart Rudolf Anschober hingegen zittert das halbe Land, das ganze Land würde bemerken, dass auch er unentwegt Fehler macht. Gegen diese Erkenntnis hatte sich der Gesundheitsminister bisher erfolgreich immunisiert, indem er Fehler eingestanden hatte, bevor sie ihm vorgeworfen wurden. Aber wie lange noch?

Hätten die beiden, hätten die Republik, Bund, Länder Corona besser managen können? Grosso modo nein, im Detail ja. Die erste Welle nein, die zweite Welle ja.