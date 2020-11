Robert Treichler: Ehe wir alle durchdrehen

Spüren Sie was? Die Pandemie löst etwas in uns aus. Keine Angst, es geht hier definitiv nicht um Virologie oder um Coronavirus-Bekämpfungsmaßnahmen. Dergleichen überlasse ich ebenso neid- wie kampflos der Wissenschaftsredaktion. Doch abseits medizinischer Komplikationen entfaltet eine Pandemie emotionale Nebenwirkungen, die für Völker, Gesellschaften und Staaten folgenschwer sein können. Im Lauf der Geschichte haben sich Leute angesichts solcher Krisen mal in tiefe Religiosität, mal in ebenso bodenlose Lasterhaftigkeit gestürzt – die eine Reaktion lässt sich mit der Verzweiflung angesichts der Machtlosigkeit gegenüber einer todbringenden Krankheit erklären, die andere … auch.