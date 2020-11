Robert Treichler: Ski Heil!

In Wahrheit muss die Entscheidung, ob man in diesem Winter mitten in der zweiten Welle der Pandemie Wintertourismus ermöglichen oder untersagen soll, von allen Alpen-Staaten gemeinsam getroffen werden. Alles andere ist ebenso idiotisch wie die Massenveranstaltungen des Spring Break, die im Frühling in Florida junge Leute aus allen Teilen der USA anzogen, während in ihren Heimatbundesstaaten zum Teil Ausgangssperren in Kraft waren.

Dennoch hält Bundeskanzler Sebastian Kurz eine internationale Abstimmung für „übertrieben“. Um zu illustrieren, was „international“ in diesem Zusammenhang heißt: Vom italienischen Bozen in den österreichischen Wintersportort Sölden sind es 186 Kilometer. Eines der größten Wintersportzentren der Alpen, „Les Portes du Soleil“, befindet sich grenzüberschreitend in Frankreich und der Schweiz und wirbt mit einem gemeinsamen Skipass und folgendem Spruch: „Wie kann man wissen, ob man sich gerade in Frankreich oder der Schweiz befindet ? Ganz einfach: Hören Sie auf den Akzent des Personals an den Liftanlagen!“ Oder orientieren Sie sich am Infektionsgeschehen, das an den Schweizer Liften gänzlich unproblematisch ist, während es wenige Meter weiter die französischen Lifte lahmlegt.