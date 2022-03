Christian Rainer: Die gefährliche Neutralität

In unserem täglichen Newsletter (zu abonnieren via profil.at) übte ich heftige Kritik an Pamela Rendi-Wagner. Sie hatte in einem Instagram-Beitrag so formuliert: „Unsere Neutralität ist jetzt wertvoller denn je.“ Was soll das bedeuten? Kann es etwas anderes bedeuten als die Vermutung, Österreich würde wegen seiner Neutralität von Russland verschont, wenn Putin nach der Ukraine Westeuropa angreift? Und was soll die Aussage in diesem Beitrag, wonach „die Neutralität sicherstellt, dass Österreich von militärischen Bündnissen nicht gezwungen werden kann, Position zu beziehen“? Ist diese „Sicherstellung“ nicht unpassend nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine? Rendi-Wagners Instagram-Post verführt die Österreicher dazu, weiter an die trügerische Sicherheit der Neutralität zu glauben. Er dient der Wähler-Arrondierung.



„Österreich war neutral, ist neutral, wird auch neutral bleiben.“ Wodurch unterscheiden sich diese Worte des Bundeskanzlers von jenen der SPÖ-Vorsitzenden? Warum Kritik an Rendi-Wagner, nicht aber an Karl Nehammer? Durch den Kontext: Der Kanzler war Tage zuvor vom russischen Außenministerium angegriffen worden, wonach er die Neutralität als „aufgezwungen“ bezeichnet hatte. Österreich sei nur „scheinbar neutral“. Darauf ließ Nehammer das Außenministerium antworten: „Österreich ist politisch niemals neutral. Wir sind keineswegs neutral gegenüber Gewalt und werden niemals schweigen …“



Im Grunde genommen hat die Regierung mit dieser Antwort den Vorwurf Russlands bestätigt: Wir sind „scheinbar neutral“. Der Kreml hat die Diskussion über die Neutralität ein Stück weiter befördert. Vielleicht können die Worte aus Moskau den Österreichern auch vor Augen führen, wie naiv und gefährlich es ist, an die schützende Wirkung jener Neutralität zu glauben.