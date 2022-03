Die SPÖ und die Neutralität? Widerlich!

Rendi-Wagner, die Diplomatin und Vermittlerin

Sich positionieren? Genau das vermeidet Frau Rendi-Wagner in jenem Instagram-Text, der ihren einleitenden Sätzen folgt. In diesem Post kommen die Worte „Ukraine“ oder „Russland“ oder „Putin“ nämlich gar nicht vor. Dort wird nicht konkret verurteilt, was derzeit konkret passiert. Vielmehr heißt es in unerträglichen Wortgirlanden: „Eine engagierte Neutralität bedeutet, klar Stellung zu beziehen, wenn Menschenrechte verletzt werden und Völkerrecht gebrochen werden.“ „Wenn“? Ein konditionaler Nebensatz in der zweiten Woche des Überfalls auf die Ukraine? Weiter geht es in dem Post dann so: „Es heißt auch, sich aktiv für Frieden, Diplomatie und Vermittlungen einzusetzen.“ Österreich soll also als neutraler Schiedsrichter zwischen Russland und der Ukraine „aktiv diplomatisch vermitteln“? Echt jetzt? Und falls irgendjemand noch immer nicht sicher ist, ob die ehemals stolze SPÖ da wirklich versucht, an den Opportunismus potenzieller Wählerinnen und Wähler zu appellieren, auch dieser Rendi-Wagner-Satz: „Neutralität stellt sicher, dass Österreich von militärischen Bündnissen nicht gezwungen werden kann, Position einzunehmen …“ Muss im Umkehrschluss heißen: Österreich soll bei dem Überfalls Russlands auf die Ukraine keine Position einnehmen, soll sich nicht einmal mit Worten an die Seite der westlichen Verteidigungsgemeinschaft stellen.



Liebe Leserinnen und Leser: Ich persönlich war Zeit meines Journalistenlebens der Meinung, dass die österreichische Neutralität hohl ist und ein Zeichen von Feigheit, dass wir der NATO beitreten sollten. Aber völlig unabhängig davon, und auch wenn Sie die Neutralität hoch schätzen: Die Art und Weise, wie Pamela Rendi-Wagner, wie die SPÖ die Neutralität zu diesem Zeitpunkt begründen, ist einfach widerlich.



Ihr

Christian Rainer

Herausgeber und Chefredakteur