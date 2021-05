Kickl für Zusammenarbeit mit SPÖ, Grünen und NEOS

Kritik übt Kickl an FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Dieser meinte zur FPÖ-internen Debatte um die Spitzenkandidatur, „die Mäuse“ würden „Kirtag feiern“, wenn „die Katze außer Haus“ sei. Diese Wortwahl, so Kickl, sei „eine Geringschätzung der Arbeit der FPÖ-Nationalratsabgeordneten“. Dass FPÖ-OÖ-Landesobmann Manfred Haimbuchner den parteiinternen Umgang mit Hofer als „absolut unanständig“ bezeichnete, irritiert Kickl nicht: „Vielleicht kennt Haimbuchner die Hintergründe nicht so gut. Es ist doch eine gewisse Distanz zwischen Wien und Linz.“