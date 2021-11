Die politische Elite der Republik muss sich gesamthaft den Vorwurf des grob fahrlässigen Umganges mit dem Coronavirus gefallen lassen. Das Verhalten dieser Elite zieht den Tod von vielen nach sich und bringt Mühsal für alle. Das Volkseinkommen, also fremde Arbeitsleistung, wird beschnitten. Mit Steuergeld, also fremdem Eigentum, wird miserabel gewirtschaftet. „Koste es, was es wolle“ gilt nicht mehr, denn es müsste nicht so viel kosten.

Großartige Wissenschafter hatten den Politikern mit dem Impfstoff das Instrumentarium in die Hand gegeben, die Krise zu beenden. Miserable Politiker haben es komplett vermurkst. Ich erspare mir, dieses Verhalten in eine Relation zu den Bestimmungen des Strafgesetzbuches zu bringen: Als ich das zuletzt an dieser Stelle tat, klagte mich ein Abgeordneter. Ich musste mich vergleichen, um eine mögliche Verurteilung wegen Ehrenbeleidigung abzuwenden.

Was macht mich so ärgerlich, warum habe ich meine hier gelegentlich zur Schau gestellte Langmut abgelegt? Weil das alles vermeidbar wäre, weil diese Krise nicht vergleichbar ist mit allem, was wir kritisierten, so lange nicht genügend Impfstoff zur Verfügung stand. Wir sprechen hier nicht mehr über Ischgl, verspätete Lockdowns, lückenhafte Präventionskonzepte, eine holprige Verimpfungslogistik. All das hat man in anderen Ländern der westlichen Welt auch gesehen. Vielmehr sprechen wir darüber, dass diese Regierung feig und unentschlossen handelt. Seit Monaten ist weithin bekannt und wurde fundiert berechnet, dass eine Impfquote von 80 bis 90 Prozent notwendig wäre, um der Pandemie Herr zu werden. Diese Zahl ist nicht verhandelbar, war niemals verhandelbar; ihre Richtigkeit zeigt sich überall dort, wo sie erreicht wird und wieder normales Leben Einzug gehalten hat. Stattdessen hockt die österreichische Politik seit Wochen und Monaten wie das Kaninchen vor der Schlange und schaut zu, wie die Zahlen steigen und nun explodieren.