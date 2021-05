Christian Rainer: Es ist angerichtet

Wie kam das alles? Der erst zweite Kanzler der Zweiten Republik, der als Beschuldigter geführt wird? Erlauben Sie mir, dass ich in diesem Text ein weiteres Mal auf frühere Leitartikel zurückgreife! Ich erinnere mich (noch innerhalb der Wahrheitspflicht), an dieser Stelle mehrfach Unverständnis ob der Aussagen von Kurz und Co. vor dem Ausschuss geäußert zu haben. Einen Text finde ich schnell: Am 1. April 2021 schrieb ich, die Inhalte der Chats „langweilten“ mich, „alltäglicher Postenschacher“, „business as usual“. Aber ich schrieb auch: „Kurz, Blümel, Schmid verhielten sich gefährlich ungeschickt, als sie dementierten, sie hätten die Besetzung des Staatsholding-Managements gesteuert. Im Untersuchungsausschuss gilt Wahrheitspflicht. Achtung, Strafrecht!“ Mir war es – vielleicht als Jurist – nicht erklärlich, warum sich jemand ohne Not so sehr in Gefahr bringt.

Der Kanzler hat schon recht, wenn er die Verhöre durch die Opposition als unbequem weitab von richterlichen Befragungen empfindet. – Seine Volkspartei agiert dort im Übrigen nicht anders. – Aber mit Leichtigkeit hätte er erklären können, dass er im Rahmen der Gesetze selbstverständlich Einfluss auf die Besetzung der ÖBAG-Spitze genommen hat. Stattdessen begab er sich mit eingesprungenem dreifachem Sebastian auf dünnes Eis.

Warum also?